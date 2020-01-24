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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirginMANİSA'nın Akhisar ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.

24.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:39
'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin
MANİSA'nın ilçesinde çarşamba günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Yunusemre ilçelerinde artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti. Deprem bölgesinde vatandaşlar, evlerine girmeye korktukları için geceyi yine sokakta ateş başında geçirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar köyü olan deprem, yerin 10.35 kilometre derinliğinde saatler 22.22'yi gösterdiğinde 5.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. meydana geldi. Depremler Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Depremde 3 kişinin balkon ya da pencere gibi yüksek yerden atlamaları sonucu yaralandığını, 1 kişinin ise panik atak sonucu hastaneye kaldırıldığını belirtildi. Paniğe neden olan depremler nedeniyle Manisa'da vatandaşlar tedirgin olmaya devam ediyor. gününden bu yana bölgede yüzlerce artçı sarsıntı meydana gelirken, Korkudan evlerine giremeyenler geceyi yine yaktıkları ateşin başında geçirdi. Gece boyunca en küçüğü 1.0 büyüklüğünde, en büyükleri ise sabaha karşı Akhisar'da saat 6.04'te 3.8, Kırkağaç'ta ise saat 10: 07'de 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem panik yarattı.
Mahalle sakinlerinden Esra Zeybek, çatlaklar olduğu için evlerine tahliye kararı verildiğini söyledi. Zeybek, "İkinci gecemiz de çok sarsıntılı geçti. Çünkü artçı depremler hala sürüyor. Kaldığımız evde çatlaklar olduğu için yetkililer tahliye kararı verdi. Bu geceyi kendi imkanlarımıza kurduğumuz çadırda geçirmeyi planlıyoruz. Bu gece yine eve giremeyeceğiz. Neyse ki hava bugün daha iyi. Köyün birçok evinde çatlaklar var" dedi. Geceyi AFAD'ın kurduğu yardım çadırında geçiren Davut Zeybek ise, "Dün gece yine çok sayıda sarsıntı meydana geldiği için evlere giremedik. O yüzden geceyi AFAD çadırında geçirdim. Her an deprem olabilir korkusu yaşıyoruz" şeklinde konuştu. Tahliye kararı çıkan evlerin sahipleri eşyalarını dışarı çıkarmaya başlarken, bazı mahalle sakinleri yaktıkları ateşin başında ısınmaya devam ediyor.
Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin

Çarşamba, Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA


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