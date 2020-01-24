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Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (2)

BÜYÜKŞEHİRDEN DEPREM DESTEĞİManisa Büyükşehir Belediyesi'nce merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından ekipler seferber edildi.

24.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:44Manisa'da artçılar sürüyor, vatandaşlar tedirgin (2)

BÜYÜKŞEHİRDEN DEPREM DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi'nce merkez üssü ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4'lük depremin ardından ekipler seferber edildi. Evlerine giremeyenlere çorba ikram eden ekipler, mont ve ayakkabı da dağıttı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün'ün talimatıyla depremde hasar gören evleri ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ve Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, ailelere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.



Akhisar, Deprem, Manisa, Güncel

Kaynak: DHA

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