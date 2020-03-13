Manisa'da asayiş ve trafik denetimleri
Manisa'da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 835 araç sürücüsüne 508 bin 846 liralık ceza kesildi.
13.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 20:00
Manisa 'da yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde kuralları ihlal ettiği tespit edilen 835 araç sürücüsüne 508 bin 846 liralık ceza kesildi.
Alınan bilgiye göre, kente girişlerdeki 4 ayrı sabit kontrol noktasında 24 saat esaslı denetimlerini sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşından bu yana 61 bin 541 aracı kontrol etti, 206 bin 729 kişinin GBT kontrolü yapıldı.
Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 835 araç sürücüsüne toplam 508 bin 846 lira para cezası uygulandı. Mevzuata uygun olmayan 173 araç ise trafikten men edildi.
Asayiş kontrollerinde ise muhtelif suçlardan aranan bin 55 kişiyi yakalayan ekipler, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu madde, kaçak alkol, sigara ve cep telefonu ve kumar makinesi ele geçirdi.
Alınan bilgiye göre, kente girişlerdeki 4 ayrı sabit kontrol noktasında 24 saat esaslı denetimlerini sürdüren Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşından bu yana 61 bin 541 aracı kontrol etti, 206 bin 729 kişinin GBT kontrolü yapıldı.
Denetimlerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 835 araç sürücüsüne toplam 508 bin 846 lira para cezası uygulandı. Mevzuata uygun olmayan 173 araç ise trafikten men edildi.
Asayiş kontrollerinde ise muhtelif suçlardan aranan bin 55 kişiyi yakalayan ekipler, çok sayıda ruhsatsız tabanca, tüfek, uyuşturucu madde, kaçak alkol, sigara ve cep telefonu ve kumar makinesi ele geçirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Güncel
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