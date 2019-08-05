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Manisa'da asfalt çalışmaları hızlandı

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol bakım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler yolların daha güvenli hale gelmesi için gece gündüz çalışıyor.

05.08.2019 16:55 Manisa'da asfalt çalışmaları hızlandı
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yol bakım çalışmalarına hız veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi'ne bağlı ekipler yolların daha güvenli hale gelmesi için gece gündüz çalışıyor.

Vatandaşların konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlayabilmesi amacıyla asfalt çalışmalarına büyük önem veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor. Bu kapsamda daire başkanlığına bağlı ekipler Demirci, Gördes ve Selendi ilçelerinde temel çalışmalarını sürdürüyor, mıcır nakli gerçekleştiriyor. Çalışmaların büyük özveriyle devam ettiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün Ankara ziyaretinde aldığı kredi onayının ardından asfalt çalışmalarına hız verdik. Bu vesileyle Manisalı vatandaşlarımıza hizmet için özveriyle çalışan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MANİSA

Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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