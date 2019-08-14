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Manisa'da asfalt mesaisi bayramda da devam etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt sezonunu mevsimsel şartlar gereği erken kapatan Selendi, Demirci ve Gördes yollarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

14.08.2019 23:28 Manisa'da asfalt mesaisi bayramda da devam etti
Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, asfalt sezonunu mevsimsel şartlar gereği erken kapatan Selendi, Demirci ve Gördes yollarında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Manisa milletvekilleriyle birlikte Ankara temaslarında asfaltla ilgili müjdeli haberlerle dönmesinin ardından çalışmaları hızla başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes, Demirci ve Selendi'de asfalt çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 4 günlük Kurban Bayramı tatiline rağmen Selendi ilçesine bağlı Kürkçü Grup Yolu'nda asfalt çalışmalarına devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da bayramda mesai başında olan personeli ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı, hem de kolaylıklar diledi. Mevsimsel olarak Demirci, Gördes ve Selendi ilçelerinde asfalt sezonunun erken kapandığını belirten Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, bu kapsamda bu ilçelerde yoğun olarak çalışmaları sürdürdüklerini söyledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda asfalt bekleyen mahalle yollarında çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kuruçay, hedeflerinin sezon bitmeden çalışmaları tamamlamak olduğunu vurguladı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

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