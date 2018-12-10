Manisa'da Ayakkabı Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Manisa
'nın Yunusemre
ilçesinde girdiği apartmanlardan ayakkabı çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Yunusemre İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi
'nde yaptığı uygulama sırasında şüpheli A.R'nin (24) sırt çantasında farklı numaralarda 3 kullanılmış ayakkabı buldu.
Zanlıyı gözaltına alan jandarma, çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerinde yaptığı incelemede, şüphelinin apartmana girdikten kısa bir süre sonra çıktığını tespit etti.
Jandarmadaki ifadesinde ayakkabıları söz konusu aparmandaki 3 daireden aldığını kabul ettiği öğrenilen şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu arada ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine teslim edildi.
Muradiye Mahallesi,Jandarma,Yunusemre,Manisa
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:26