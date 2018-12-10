Manisa'da Bağlar Yeni Sezona Hazırlanıyor

Türkiye
'nin önemli sofralık üzüm üretim merkezlerinden olan Manisa
'nın Sarıgöl
ilçesinde, hasadı yapılan bağlar budanarak yeni sezona hazırlanıyor.
İlçede yaklaşık 120 bin dönümlük bağda, hasat son aşamaya geldi. Kış mevsimine rağmen örtü altına alarak ürününü yılın son ayına kadar dalında bekleten üreticiler, hasadın ardından bağlarını budamaya başladı.
Sabahın erken saatlerinde bağlara giren işçiler, günlük 105 liralık yevmiye ile bağları buduyor.
Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaptığı açıklamada, ilçedeki bazı bağlarda halen örtü altında bekleyen üzüm olduğuna işaret ederek, "Kış olmasına rağmen bağlarda halen az miktar da üzüm var. Bu arada üzümlerini kesen üreticilerimiz de bağların budama işlerini başladı. Budama çalışmaları mart sonuna kadar tamamlanır." dedi.
Ülgen, aralıkta başlayan budama işlemlerinin mart ayına kadar sürmesini tahmin ettiklerini dile getirdi.
Türkiye,Sarıgöl,Manisa
10 Aralık 2018 Pazartesi 14:39