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Manisa'da balıkçı teknesinin alabora olması

Manisa'nın Salihli ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu göle düşerek kaybolan biri çocuk, iki kişinin cesedi bulundu.

21.07.2019 10:28 Manisa
Manisa'nın Salihli ilçesinde, balıkçı teknesinin alabora olması sonucu göle düşerek kaybolan biri çocuk, iki kişinin cesedi bulundu.

Marmara Gölü'nde teknenin alabora olması sonucu göle düşen Nebi Saygı (28) ve Mesut Karakülah'ı (13) arama çalışmalarına sabahın erken saatlerinde devam edildi.

AFAD, Jandarma ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nin de destek verdiği aramalarda su altı ekipleri göle dalış gerçekleştirdi.

Ekiplerin araması sonucu Saygı ve Karakülah'ın cesetlerine ulaşıldı.

Cesetlerin teknelerle kıyıya getirildiği sırada 13 yaşındaki Mesut Karakülah'ın babası Rauf Karakülah gözyaşı döktü. Saygı ve Karakülah'ın cesetleri savcılık incelemesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay
Tekelioğlu Mahallesi mevkisinden dün Marmara Gölü'ne açılan 5 balıkçıyı taşıyan tekne, kıyıdan yaklaşık 2 kilometre açıkta, henüz belirlenemeyen nedenle alabora olmuş, göle düşenlerden 3'ü, çevredeki balıkçıların müdahalesiyle kurtarılmıştı.
Diğer iki kişiye ise ulaşılamamış, havanın kararması sonucu dün akşam arama çalışmalarına ara verilmişti.
Kaynak: AA
Marmara Gölü, Salihli, Manisa, Güncel

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