Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da balkon ve ağaçta mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı

Manisa'da bir evin balkonunda ve ağaçta ayağına ip dolaştığı için mahsur kalan kuşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

12.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 12.04.2020 20:04
Manisa'da balkon ve ağaçta mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı
Manisa 'da bir evin balkonunda ve ağaçta ayağına ip dolaştığı için mahsur kalan kuşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yunusemre ilçesinde bir apartmanın balkon demirleri arasına bir kuşun sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kuşu balkon demirleri arasından sıkıştığı yerden çıkardı.

Bir diğer ihbarı değerlendiren ekipler, Şehzadeler ilçesinde ayağına dolanan ipler nedeniyle ağaçta çırpınan kuşu kurtardı.

Yaraları bulunmayan kuşlar, ekipler tarafından doğaya bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunusemre, İtfaiye, Manisa, Kültür Sanat
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

kultur-sanat Manşet

Haberler

Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198’e yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 97 artarak 1198'e yükseldi
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi Haberler
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını, Survivor birleşme partisi ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti Haberler
Yoğun bakımdan çıkan Johnson, sağlık çalışanlarına teşekkür etti
Haberler ›› kultur-sanat ››Manisa'da balkon ve ağaçta mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı - Haberler

Son Dakika kultur-sanat Haberleri

20:28: AK Parti Milletvekili Çelebi: "Ağrı Dağı Türkiye'nin çatısıdır, herkes haddini bilsin" - Haberler 20:25: Tamirhanede içki içen 8 kişiye sosyal mesafe cezası - Haberler 20:24: Sokağa çıkma yasağını deldi, ceza kesilince gazetecilere saldırdı - Haberler 20:19: Korona korkusu ölüm getirdi - Haberler 20:17: Jandarma'dan kıraathaneye baskın: 7 gözaltı - Haberler 19:09: Bodrum'a sessizlik çökünce Gümbet'te ilk kez büyük ak balıkçıl görüldü - Haberler 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu