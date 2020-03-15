Manisa'da baraj kıyısında kesik kol bulundu
Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu.
15.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:50
Manisa 'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulundu.
Baraj kıyısında kesik kol gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken dalgıç polisler de barajda arama yaptı.
Bulunan kol parçası incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma yürüten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T'yi (44) gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, güvenlik güçlerince kesik kolun kime ait olduğu ve kimlik tespitinin yapılabilmesi için ilçede 7 Şubat'ta kaybolan ve henüz kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği aldığı öğrenildi.
Baraj kıyısında kesik kol gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken dalgıç polisler de barajda arama yaptı.
Bulunan kol parçası incelenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma yürüten Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.T'yi (44) gözaltına aldı.
Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, güvenlik güçlerince kesik kolun kime ait olduğu ve kimlik tespitinin yapılabilmesi için ilçede 7 Şubat'ta kaybolan ve henüz kendisinden haber alınamayan 22 yaşındaki Özcan Eren'in ailesinden DNA örneği aldığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Güncel
Meteoroloji'den 9 il için yoğun kar yağışı ve zirai don uyarısı
Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
Güncel
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Güncel
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Güncel
İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği
Güncel
Duyanlar kulaklarına inanamadı! Ezanı değiştirerek okuyan müezzin, "Haydi namaza" kısmını söylemedi