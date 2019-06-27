27.06.2019 18:35
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Manisa'da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa

Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği Demirköprü Barajı göletinde boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa 'nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği Demirköprü Barajı göletinde boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Demirköprü Barajı Delibaşlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Gaffar Okkan Mahallesi'nde yaşayan Ali (39) ve ağabeyi Hamit Toktaş (42), serinlemek için Demirköprü Barajı'na girdi ve iki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma , AFAD ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinden destek istendi. Yapılan çalışmalar sonrasında iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA
Kaynak: İHA
Jandarma , Demirköprü Barajı , Salihli , Manisa , 3. Sayfa

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