27.06.2019 19:49
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Manisa'da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

Manisa'da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldıMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği Demirköprü Barajı göletinde boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.

Manisa 'da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde serinlemek için girdiği Demirköprü Barajı göletinde boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, Demirköprü Barajı Delibaşlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Gaffar Okkan Mahallesi'nde yaşayan Ali ve ağabeyi Hamit Toktaş (42), serinlemek için Demirköprü Barajı'na girdi ve iki kardeş bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Jandarma , AFAD ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şubesinden destek istendi. Yapılan çalışmalar sonrasında iki kardeşin cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan cenazeler Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışma başlatıldı.Manisa'da barajda boğulan 2 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı
Kaynak: İHA
Jandarma , Demirköprü Barajı , Salihli , Manisa , 3. Sayfa

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