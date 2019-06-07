Manisa'da bayram trafiğine havadan denetim

Bayram tatilinde trafik yoğunluğunun yaşandığı Manisa
'da İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kent genelinde helikopter destekli trafik denetimi yaptı.
İzmir-Gebze- Orhangazi
Otoyolu, D565 kara yolunun Manisa sınırlarındaki bölümleri ve Manisa - Menemen
kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirilen ekipleri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can
yönetti. Ramazan Bayramı
tatilinden dönen vatandaşların güven içinde seyahat etmesini amaçlayan denetimlerde kurallara uymadığı havadan tespit edilen araçların sürücülerine kara ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.
Kaynak: AA
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