04.06.2019 20:46
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Manisa'da bayramlaşma

Manisa

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partisinin Sarıgöl ilçe teşkilatı üyeleriyle bayramlaştı.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, partisinin Sarıgöl ilçe teşkilatı üyeleriyle bayramlaştı.
Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Aydemir, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart'taki yerel seçimlerde MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nı sürdürdüklerini dile getirerek, "Bizler MHP ile hareket etmekteyiz. 'Ezanlar susmasın, bayraklar inmesin' diyenlerle hep beraber kucaklaşacağız. Bir sonraki seçimlere daha hızlı ve azimle çalışarak gireceğiz." ifadesini kullandı.
Aydemir, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin önemine de değinerek, 31 Mart'ta sandıklardan çıkan sonuçlardaki tutarsızlıkları gördüklerini ve hakkın yerini bulması için YSK'ya itiraz ettiklerini ve bunun da kabul edildiğini kaydetti.
Bayramlaşmaya Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da katıldı.
Kaynak: AA
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