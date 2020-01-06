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Manisa'da bazı okullara kar tatili

Manisa Valiliği, Akhisar ilçesinin kırsal mahallelerindeki bazı okulların kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı.

06.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 06.01.2020 10:39 Manisa'da bazı okullara kar tatili
Valiliği, ilçesinin kırsal mahallelerindeki bazı okulların kar yağışı nedeniyle bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinin kırsal kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı okullara bir günlük kar tatili verildi. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Akhisar ilçesine bağlı, Hanpaşa ve Dağdere Kırsal Mahalle İlk ve Ortaokulları, Kömürcü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Başlamış Ceyhan Karasoy İlk ve Ortaokuluna taşınan Akkocalı Mahallesi Öğrencileri için 06.01.2020 günü kar sebebiyle okullar tatil edilmiştir." - MANİSA

Akhisar, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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