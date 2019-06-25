25.06.2019 10:17
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Manisa'da belediye verileri bakanlığa entegre edilecek

Manisa

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Entegrasyon Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Meta Veri Şube Müdür Vekili Zeynep Koç, Manisa Büyükşehir Belediyesini...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) Entegrasyon Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Meta Veri Şube Müdür Vekili Zeynep Koç, Manisa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Meta Veri Şube Müdür Vekili Zeynep Koç ve personellerden İhsan Kurt ve Selahattin Çamiçi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü TUCBS Entegrasyon Projesi kapsamındaki 30 büyükşehir belediyesinden biri olan Manisa Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu. 2019 yılı sonuna kadar devam edecek olan proje kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Koç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Zafer Kasal'ı makamında ziyaret ederek, projeye yönelik verecekleri eğitim ve sistem hakkında bilgilendirmede bulundu. Sistemin entegrasyonu ile birlikte koordineli bir çalışmanın birbirini takip edeceğini ifade eden Koç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri tarafından üretilen sayısal verilerin TUCBS entegrasyonuna uygun olup olmadığına bakacaklarını ve verilerin sisteme girilme yöntemleri konusunda Büyükşehir Belediyesi personeline iki günlük eğitim vereceklerini kaydetti. Koç, ziyaretinde TUCBS entegrasyonu projesinin amacının, coğrafi veri üretici kurumlara ait coğrafi veri servisi ve metaverilerinin 'Ulusal Coğrafi Veri Portalı'na aktarılması süreçlerinin hızlandırılması, izin verilen yetkilere göre coğrafi verilerin erişim ve paylaşımının sağlanması olduğunu söyledi. Proje ile kamu kurum ve kuruluşları ile büyükşehir belediyelerinde coğrafi veri, coğrafi veri servisi ve metaverilerine ilişkin mevcut durumdaki kapasitelerin tespit edilerek, Ulusal Coğrafi Veri Portalı'na ilişkin farkındalığın arttırılmasını sağlamak olduğunu kaydeden Koç, portala aktarılan coğrafi veri servisi ve meta verilerinin aktif olarak kullanılmasının amaçlandığını söyledi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Türkiye , Manisa , Güncel

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