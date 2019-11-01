Haberler » Güncel » Manisa'da 'Beton Yol' uygulaması devam ediyor

Manisa'da 'Beton Yol' uygulaması devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara-Tiyenli arasında bağlantıyı sağlayan yolda başlatılan beton yol uygulaması devam ediyor.

01.11.2019 10:43Manisa'da 'Beton Yol' uygulaması devam ediyor
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara-Tiyenli arasında bağlantıyı sağlayan yolda başlatılan beton yol uygulaması devam ediyor.

Üretim maliyetinin düşüklüğü, uzun ömürlü ve yerli üretim olması nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi de ülkemizde son yıllarda yapımı artan beton yol uygulamasıyla ilgili çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara -Tiyenli arasında bağlantıyı sağlayan yolda beton yol uygulaması yapılıyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ve Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte mevcut yolda yapılan çalışmaları inceledi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Öztozlu ve Aslay, uygulamanın tamamlanmasıyla vatandaşların mevcut güzergahta konforlu ulaşım sağlayacağını belirtti. - MANİSA

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:11 flaş
16:11 flaş
16:10 Adil Öksüz'ü saklayan 5 sanık 9 ocak'ta hakim karşısına çıkacak (1) (Sanıkların fotoğraflarıyla)
16:10 DSİ'den İstanbul'a yeni baraj
16:10 Diş hekiminin sahte olduğunu öğrenen mahalleli şok oldu
16:10 Gençlerbirliği, Hamza Hamzaoğlu ile sözleşme imzaladı
16:10 Türkiye-Rusya'nın ortak devriyesinin ilk ayağı sonlandı
1.11.2019 16:11:32