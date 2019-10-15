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Manisa'da "Beyaz Baston" yürüyüşü

Manisa'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

15.10.2019 18:02Manisa'da
Manisa'da, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.
Manisa'da Altı Nokta Körler Derneği tarafından, görme engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'ndan başladı.
Görme engellilere destek vermek isteyen bazı katılımcılar gözlerini bantla kapatarak beyaz bastonla yürümeye çalıştı. Yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.
Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, konuşmasında, beyaz bastonun görme engelliler için önemi hakkında bilgiler verdi.
Yürüyüşe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu da katıldı.

Cumhuriyet Meydanı, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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