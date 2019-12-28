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Manisa'da beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

Manisa'da, kendisini beyaz eşya firmalarının yetkili teknik servisi olarak tanıtarak "yedek parça siparişi" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.

28.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:06 Manisa'da beyaz eşya tamiri vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
'da, kendisini beyaz eşya firmalarının yetkili teknik servisi olarak tanıtarak "yedek parça siparişi" bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla bir kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, ihbar ve şikayetler sonrası internet üzerinden kendisini pek çok beyaz eşya markasının "Ege Bölgesi Teknik Servisi" olarak tanıtan D.L'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Herhangi bir ustalık belgesi ya da ruhsatı olmayan D.L'nin internette kendisini kurumsal bir firma gibi tanıtıp arama motoruna reklam verdiği, bu yolla kendisine ulaşan müşterilerden "yedek parça siparişi" adı altında yaklaşık 15 bin lira toplayarak kaçtığı belirlendi.
Zanlıyı takibe alan polis ekipleri, müşteri gibi arayıp ulaştığı D.L'yi gözaltına aldı. Zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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