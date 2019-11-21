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Manisa'da beyin kanaması geçiren polis için tören düzenlendi

Manisa'nın Salihli İlçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki polis memuru Özgür Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Mersin'e törenle gönderildi.

21.11.2019 19:14 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:14Manisa'da beyin kanaması geçiren polis için tören düzenlendi
'nın İlçesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki polis memuru Özgür Korkmaz'ın cenazesi, memleketi 'e törenle gönderildi.

Salihli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli, evli ve 2 çocuk babası polis memuru Özgür Korkmaz, 7 Ekim'de görevi esnasından rahatsızlandı.
112 acil sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Korkmaz, Manisa Şehir Hastanesine sevk edilerek burada tedavi altına alındı.

Hastaneden 20 Kasım'da taburcu edilen Korkmaz, yeniden rahatsızlanmasının ardından Salihli'de bulunan özel bir hastanede yeniden tedavi altına alındı.
Bu sabah hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Korkmaz'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, meslektaşları tarafından hastane morgundan alınarak Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne getirildi.
Yapılan törenin ardından Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Mersin'in Silifke ilçesine gönderildi.

Törene, Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Korkmaz'ın ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Salihli, Mersin, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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