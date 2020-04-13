Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Manisa'da bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bıçak tehdidiyle yaya üst geçidini geçişe kapatan kişi yakalandı.

13.04.2020 14:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:44
Manisa'da bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı
Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde bıçak tehdidiyle yaya üst geçidini geçişe kapatan kişi yakalandı.
Mimar Sinan Caddesinde bulunan Sadettin Közer Yaya Üst Geçidine çıkan B.K, elindeki bıçağı göstererek geçidi kapattığını söyledi.
Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İş bulamadığı için üst geçidi kapattığını söyleyen kişi, kendisini görüntüleyen gazetecileri de tehdit etti.

Polis ekiplerinin ikna ettiği B.K, gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler: Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan’dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti Haberler
İstifa kararından vazgeçen Soylu, Erdoğan'dan sonra bir isme daha özel teşekkür etti
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı Haberler
Serdar Ortaç, evlat edinmeye karar verdi! Koyacağı isim duygulandırdı
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu Haberler
Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu
Haberler ›› Güncel ››Manisa'da bıçak zoruyla üst geçidi kapatan kişi gözaltına alındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:43: Toroslar'da dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor - Haber 16:43: ANTALYA Turistik mekanlar boş kaldı - Haber 16:42: Korona virüsü yendi, kalbine yenik düştü - Haber 16:42: Viranşehir'de caddeler arındırıldı - Haber 16:42: İlkokul öğrencisi kumbarasındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haber 16:16: Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum - Haberler 16:06: Koronavirüs korkusundan temizliği abartan kadın, canından oldu - Haber 16:04: Vladimir Putin'den koronavirüs açıklaması: Durum her gün kötüye gidiyor - Haberler