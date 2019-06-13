Manisa'da BİLSEM öğrencisinden buzdolabı tasarımı

Manisa
'da düzenlenen 4. KodlaManisa Festivali'nde sergilenen ve özellikle kış mevsiminde sıfır maliyetle soğutma sağlayacağı belirtilen Çevreye Duyarlı Doğal Soğutma Sistemi (ÇEVDOS) ziyaretçilerin ilgisini çekti.
Afyonkarahisar Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Arda Derici, önceden eski evlerde kullanılan telli tahta dolaplardan esinlenerek bir soğutma sistemi tasarladı.
Manisa Valiliği ve Vestel
işbirliğiyle düzenlenen festivalde ziyaretçilerin beğenisine sunulan ÇEVDOS, büyük ilgi gördü.
Derici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevreye duyarlı ve tasarruf sağlayan bir tasarım ortaya çıkarmak için yola çıktığını belirterek, "Araştırma yaptığımda evlerde kullanılan enerjinin yüzde 30'dan fazlasını buzdolabının kullandığını öğrendim. Bunun üzerine buzdolabına yoğunlaştım." dedi.Danışman
öğretmen Yakup Saban'ın da yönlendirmesiyle önceden evlerde kullanılan telli tahta dolaplardan yola çıkarak tasarımını tamamladığını dile getiren Derici, "Bizim evimiz artık doğal gazlı, kış aylarında evi hem ısıtmak hem de buzdolabını soğutmak için para harcıyoruz. Bunu düşünerek bu projeyi tasarladım. Dışarıda soğutulan sıvıyı, kanallar yardımıyla buzdolabı içinde gezdirerek, özellikle kış aylarında sıfır maliyetle soğutma sağlıyoruz." diye konuştu.
Proje danışman öğretmeni Yakup Saban da ortalama bir buzdolabının aylık 25 lira civarında enerji tüketirken, ÇEVDOS adını verdikleri buzdolabının ayda yaklaşık 7 liralık enerji tükettiğini, bazı firmalarla görüşüp öğrencisinin geliştirdiği tasarımın normal boyutlardaki buzdolaplarına uygulanması için çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Kaynak: AAafyonkarahisar
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