Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Manisa'da bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

16.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 16.04.2020 16:28
Manisa'da bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Manisa 'nın Salihli ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında şüphe üzerine durdurdukları otomobilde yapılan aramada bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Alınan bir ihbarı değerlendiren Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada bin 400 adet Gerica 300 miligram sert kapsül ibareli sentetik ecza olarak adlandırılan hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin süreceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Salihli, Manisa, Polis, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haberler
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan, anne ve babasını neden sildiğini anlattı
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague’de sezon iptal edilebilir Haberler
Koronavirüs nedeniyle, Euroleague'de sezon iptal edilebilir
Haberler ›› 3. Sayfa ››Manisa'da bin 400 adet sentetik ecza hap ele geçirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

18:14: Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak - Haberler 18:08: Antalya'da 300 litre kaçak içki ele geçirildi - Haberler 18:06: Otomobil kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haberler 17:50: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüsten 861 ölüm - Haberler 17:48: Kardeşlerin arazi kavgası ölümle sonuçlandı - Haberler 17:40: İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti - Haberler 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi 16:23: İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti