27.06.2019 16:06
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Manisa'da bin 500 keklik doğaya salındı

Manisa

Manisa'nın Demirci ilçesinde bin 500 keklik doğaya bırakıldı.

Manisa 'nın Demirci ilçesinde bin 500 keklik doğaya bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Gaziantep 'teki merkezinde üretilen bin 500 kınalı keklik, Akçakertik mevkisi Hoşçalar ve Sevinçler mahallelerinin kırsal kesimlerinde doğaya salındı.
Yaklaşık 3 yıl boyunca av yasağının uygulanacağı bölgede, kaçak avcılığa karşı denetim yapılacak.
Demirci Avcılık ve Av Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ramazan Akgün, gazetecilere yaptığı açıklamada, doğanın dengesini korumak adına böyle bir çalışma yaptıklarını söyledi.
Son 2 yılda 3 bin kekliğin doğayla buluştuğuna işaret eden Akgün, "Bu kuşlar ekinlere zarar veren bazı zararlılara karşı biyolojik mücadelede önemli rol oynuyor." dedi.
Kaynak: AA
Gaziantep , Doğa Koruma ve Milli Parklar , Demirci , Manisa , Güncel

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