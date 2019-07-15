15.07.2019 20:54
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandı

Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandıMANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı.

Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandı
MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binanın çatısında ve dubleks katında maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi, 185. Sokakta bulunan Cengiz Çiftçi'ye ait 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin ve kara dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, uzun çalışmalar sonrasında yangını söndürdü.
Korku dolu anların yaşandığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda ve binanın dubleks katında maddi hasar meydana geldi.
Ekipler tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı. Manisa'da binanın çatısı alev alev böyle yandı
Kaynak: İHA
Salihli, Manisa, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
05:29   Elazığ'da trafik kazası: 4 yaralı
04:33   Yangın çıkan evdeki vatandaşı yanmaktan polis ekipleri kurtardı
04:31   Yangın çıkan evdeki vatandaşı yanmaktan polis ekipleri kurtardı
04:30   Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü
04:29   Heyelan nedeniyle 4 aile evlerinden tahliye edildi
04:29   Zeytinburnu sahilden denize atlayan kadın yaralandı
04:28   Hakkari'de mayına basan asker şehit oldu