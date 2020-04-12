Manisa'da bir apartman daha karantinaya alındı
Manisa'da daha önce Akhisar ve Soma ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan apartmanların ardından Turgutlu ilçesinde de bir apartman karantinaya alındı.
12.04.2020 14:54 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:54
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartmanın korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığı açıklandı. Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Turgutlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bülent İlhan Sokak No: 39'da bulunan apartman, 12.04.2020 tarihi itibarıyla korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 12.04.2020 tarihli ve 2020/26 sayılı kararı ile karantina altına alınmıştır" denildi. - MANİSA
Kaynak: İHA