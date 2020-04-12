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Manisa'da bir apartman karantinaya alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

12.04.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:38
Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bülent İlhan Sokak'taki bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu adreste karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Manisa'da 3 gün önce Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman daha karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: Turgutlu, Manisa, Güncel
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