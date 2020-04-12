Manisa'da bir apartman karantinaya alındı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir apartman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında karantinaya alındı.
12.04.2020 16:07 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:09
Manisa Valiliğinden yapılan açıklama göre İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği Cumhuriyet Mahallesi Şehit Bülent İlhan Sokak'taki bir apartmanın karantinaya alındığı bildirildi.Açıklamada, "Vatandaşlarımızı Kovid-19 salgınından korumak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar söz konusu adreste karantina uygulaması başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Manisa'da 3 gün önce Soma ilçesinde bulunan Turgutalp ile Cuma mahallelerinde iki apartman daha karantinaya alınmıştı.
Kaynak: AA