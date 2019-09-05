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Cani adam ayrı yaşadığı karısını, kızları yan odadayken boğazından bıçaklayarak öldürdü

Manisa'nın Soma ilçesinde cani adam, boşanma davaları devam eden karısını ve birlikte yaşadığı kişiyi bıçakladı. Boğazından bıçaklanan talihsiz kadın hayatını kaybetti.

05.09.2019 15:48

Manisa'nın Soma ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi M.T. (32) tarafından bıçaklanan Türkan T. (26) öldü, birlikte yaşadığı Zakir B. (37) de ağır yaralandı.

Anafartalar Caddesi üzerindeki bir binanın 3. katında Zakir B. ile yaşayan Türkan T., eve gelen 5 yıldır ayrı yaşadığı ve boşanma davaları devam eden eşi M.T.ile tartışmaya başladı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, Türkan T. ile birlikte yaşadığı Zakir B'yi bıçakladı. Türkan T. olay yerinde hayatını kaybederken boğazına aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Zakir B, Soma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

KIZLARI YAN ODADAYDI

Olay anında, çiftin 8 ve 10 yaşlarındaki iki kızının yan odada olduğu öğrenildi.

M.T. ve olay anında yanında bulunan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Cani adam ayrı yaşadığı karısını, kızları yan odadayken boğazından bıçaklayarak öldürdü

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (10)
VRL: Sen 15 16 yaşlarındayken elinde horoz şekeriyle mi geziyordun?
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VRL: 5 yıl süren boşanma davası nedir arkadaş? Olmadık nafakayı ve tazminatı iste, dava boyunca nafakayı çatır çatır al, çocuklarının yanında başka bir adamla düş kalk, sonrada vay efendim bir kadını daha koruyamadık, kadın hakları nerede? Aldığı nefes zararmış zaten. Laf açılmışken Kırıkkale’de yaşanan cinayet ile ilgili. Kamera kayıtları, görgü şahitleri, savcılık iddianamesi var. AMA NEDENSE BU CİNAYETİ İŞLEYEN ADAMIN “NEDEN BUNU YAPTIN?” SORUSUNA KARŞILIK İFADESİ YOK. LÜTFEN BUNU YAYINLAYIN.
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KİMMİ: kadın ayrıysan niye yaklaşıyosun o zaman yaklaşmasaydın keşke. benim bildiğim ayrılmak ayrılmaktır yok görüşmeye gitmi yok buluşmaya gitmiş yok eve çağırmış bunlar ne ya siz neden tam ayrılmadınız ki ?
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KİMMİ: yeter lan yine mi kadın öldürdünüz yeter artık bıktık usandık u len
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VRL: Sen bu haberi neren ile okuyorsun?Erkeksen nasıl bir kafa yapın var?Kadınsan eğer bana bu kadının cinsiyetinden başka bir tutar dal göster.
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SOMA: helal olsun iyi yapmış ibret olsun
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KAZIM: Kadının başka bir erkekle boşanmadan yaşaması sıkıntı, öldürmek canilikten başka bir şey değil ama insan kendini bir an yerine koyduğunda, hem nafaka ödüyorsun çocuklar için hem kadın hala senin soy adını taşıyor ve aynı evde senin çocuklarının gözü önünde başka bir adam ile ilişki yaşıyor. Kolay kolay bu toplum kültüründe kabul edilecek bir durum değil.
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RAMİZ DAYI: ulan, evliyken elin erkeği ile düşüp kalkmak neyin nesi
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ZXCV: bu matematiğe göre zaten tecavüzle başlayan ilişki mezar da bitmiş. A. R. E
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VATANDAS: Kadinlari zu hale getiren durum kadin haklari .
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