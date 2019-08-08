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Manisa'da bir kişi cinsel istismardan tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

08.08.2019 18:05 Manisa'da bir kişi cinsel istismardan tutuklandı
Manisa'nın Kula ilçesinde 14 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gelen bir ihbar üzerine Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki Y.E. isimli kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 28 yaşındaki Y.T.'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlçe dışında olduğu tespit edilen 28 yaşındaki Y.T.'nin bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.T. sorgusu yapılmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada sorgusu tamamlanan Y.T. daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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