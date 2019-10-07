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Manisa'da bir kişiyi öldüren zanlı İzmir'de yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde göğsünden vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı, İzmir'in Foça ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

07.10.2019 20:30Manisa'da bir kişiyi öldüren zanlı İzmir'de yakalandı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde göğsünden vurularak öldürülen şahsın katil zanlısı, İzmir'in Foça ilçesinde saklandığı evde yakalandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Şehzadeler ilçesi Kuşlubahçe Mahallesi 4229. Sokak'ta meydana gelen olayda, iddiaya göre alacak verecek sebebiyle Tayfun Güney (31) ve Yücel K. (33) arasında tartışma çıktı. Yücel K., ruhsatsız tabancasıyla Tayfun Güney'e 4 el ateş etti. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polise bildirirken, Yücel K. olay yerinden kaçtı. Ambulansla Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan Tayfun Güney hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerde cinayetin işlendiği tabanca ve boş senetler bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Gasp Büro Amirliği dedektifleri, kaçan zanlının otostopla Foça'ya gittiğini tespit etti. Foça'da jandarma ekipleriyle birlikte yürütülen operasyonla zanlı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliğine getirilen Yücel K., ifadesinde suçunu itiraf etti. Zanlı, işlemlerinin ardında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Şehzadeler, Manisa, İzmir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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