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Manisa'da bir mahalle karantinaya alındı

Manisa'da bir mahalle karantinaya alındıMANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Caberfakılı Mahallesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alındı.

15.04.2020 17:43 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:49
Manisa 'da bir mahalle karantinaya alındı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin kırsal Caberfakılı Mahallesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 14 gün boyunca karantinaya alındı.
Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Alaşehir ilçesine bağlı kırsal Caberfakılı Mahallesi'nin karantinaya alındığı bildirildi. Yapılan açıklamada, "Manisa'nın Alaşehir İlçesine bağlı, Caberfakılı Mahallesi 15 Nisan 2020 tarihi itibariyle; Koronavirüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır" denildi.
Karantina kararının ardından Alaşehir'e 8 kilometre mesafedeki 577 nüfuslu Caberfakılı Mahallesi girişinde jandarma ekipleri önlem alıp, araçları durdurarak kontrol yaptı. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlara ise 14 boyunca çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Manisa’da bir mahalle karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Alaşehir, Manisa, Güncel
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