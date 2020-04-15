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Manisa'da bir mahalle ve bir apartman karantinaya alındı

Manisa Valiliği korona virüs salgını nedeniyle Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesi ile Soma ilçe merkezindeki bir apartmanın karantinaya alındığını açıkladı.

15.04.2020 13:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:10
Manisa'da bir mahalle ve bir apartman karantinaya alındı
Manisa Valiliği korona virüs salgını nedeniyle Alaşehir 'in Caberfakılı Mahallesi ile Soma ilçe merkezindeki bir apartmanın karantinaya alındığını açıkladı.

Manisa'da daha önce Turgutlu ve Soma ilçelerinde korona virüs nedeniyle karantinaya alınan apartmanların ardından bugün de Alaşehir'in Caberfakılı Mahallesi ve Soma ilçesinde bir apartmanın daha 14 gün süreyle karantinaya alındığı bildirildi.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Alaşehir ilçesine bağlı, Caberfakılı Mahallesi 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/28 sayılı kararı ile 14 gün süresince karantina altına alınmıştır. Yine İlimiz Soma ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Pelit Sokak No: 25'te bulunan apartman 15.04.2020 tarihi itibariyle; korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/20 sayılı kararı ile geçici süreyle karantina altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler: Alaşehir, Manisa, Soma, Güncel
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