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Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı

Manisa'da kontrol noktasından kaçmaya çalışan aracın direksiyon ve aynasını tutan polis memuru, sürücünün durmasını sağladı.

23.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:46Kontrol noktasından kaçan sürücü, polis memurunun direksiyonunu tutmasıyla durmak zorunda kaldı

Polis memuru Kubilay Ordahan, 'da sürücü Eyüp 'a (39) alkol kontrolü yapmak istedi. Sürücü, aracını hareket ettirerek kaçma girişiminde bulunurken polis memuru, aracın direksiyon ve aynasına tutundu. Polis memuru Ordahan, araç hızlanmasına rağmen bırakmayınca sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı.

KAÇMAYA ÇALIŞTI BAŞARILI OLAMADI

Alınan bilgiye göre, ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde alkol uygulaması yapan trafik polisleri Kubilay Ordahan ve Türker Gençtürk, 35 AKC 213 plakalı hafif ticari aracı durdurdu. Aracını hareket ettirerek kaçma girişiminde bulunan sürücüye polis memuru, engel oldu ve aracın direksiyon ile aynasına tutundu. Polis memuru, araç hızlanmasına rağmen bırakmayınca sürücü aracını durdurmak zorunda kaldı.

POLİS MEMURU HAFİF YARALANDI

Polis memuru hafif şekilde yaralanırken sürücü Karakurt, gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde Karakurt'un 1,81 promil alkollü olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karakurt, tutuklandı. Polis memurunun çabası, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.


Turgutlu, Karakurt, Manisa, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

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