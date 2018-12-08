08 Aralık 2018 Cumartesi 17:46



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:46

Manisa'da bir tarih daha geleceğe kazandırılıyor'Adanalının yeri' olarak bilinen tarihi Manisa evi kötü görüntüsünden kurtuluyorŞehzadeler Belediyesi tarafından 1 milyon 80 bin TL bedelle kamulaştırılarak restorasyon çalışması başlatılan tarihi Manisa evindeki çalışmalar şubat ayında tamamlanacakMANİSA - Şehzadeler Belediyesi tarafından 1 milyon 80 bin TL bedelle kamulaştırılarak restorasyon çalışması başlatılan tarihi Manisa evindeki çalışmaların şubat ayında tamamlanacağı öğrenildi. Virane haldeki tarihi bina şubat ayından sonra Manisalılara Çocuk Kültür Sanat Merkezi olarak hizmet verecek. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Akıncılar Mahallesinde restorasyon çalışmaları devam eden ve Adanalının yeri olarak bilinen tarihi Manisa Evinde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Başkan Çelik'e başkan yardımcıları Bilal Demir, Ahmet Songüler, Başkan Danışmanı Atilla Efendioğlu ve Akıncılar Mahalle Muhtarı Haydar Güleç de eşlik etti."Şubat ayında çalışmalar tamamlanıyor"Şehzadeler Belediyesi tarafından 1 milyon 80 bin TL bedelle kamulaştırılan tarihi binada başlatılan restorasyon çalışmalarının şubat ayı içerisinde tamamlanacağını ifade ede Başkan Çelik, "Akıncılar Mahallesi, Erler Caddesinde restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Manisa Evinde incelemelerde bulunduk. Bilindiği gibi burası bir mezbelelikti. Güvenlik ve çevre sağlığı açısından büyük riskler içeriyordu. Şehzadeler Belediyesi olarak 1 milyon 80 bin TL'ye burayı kamulaştırdık. Röleve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerini hazırlayarak Kültür Varlıklarının onayladığı proje üzerinden ihaleye çıktık ve şuanda ihalede son aşamaya doğru yaklaşmış durumdayız. Nasip olursa, bir aksilik olmazsa şubat ayının içerisinde buradaki inşaat faaliyetlerimiz sona ermiş olacak ve ardından da burayı Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi olarak dizayn ederek civar mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Burada hem bir mezbeleliği, çevre sağlığını tehdit eden, asayiş yönünden birçok riski barındıran olumsuz durumu ortadan kaldırmış olduk hem tarihimize sahip çıkmış olduk, hem bir eski Manisa evini aslına uygun bir şekilde restore etmiş olduk hem de buranın kapısını bu civarda oturan vatandaşlarımızın hizmetine açmış olacağız. Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımıza değişik hizmetlerimiz olmuş olacak. Emek sarf eden arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Mahallelerimiz, ilçemiz ve Manisamız için hayırlı olsun." dedi.Tarihi binada yapılan restorasyon çalışmasıyla Akıncılar Mahallesi ve civar mahallelerinin büyük bir sorununun çözüme kavuştuğunu ifade eden Akıncılar Mahalle Muhtarı Haydar Güleç, "Bu atıl binayı Şehzadeler Belediyesi olarak alıp bu kadar para ödedikten sonra aktif hale getirdiği için teşekkür ediyorum. Başkanımın dediği gibi tüm mahallelerdeki çocuklarımız buradan faydalanacak. İnşallah şehrimize hayırlı olsun." diyerek Başkan Çelik ve ekibine teşekkür etti.