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Manisa'da bulunan insan uzuvlarıyla ilgili tutuklanan kişi suçunu itiraf etti

Manisa'nın Soma ilçesinde iki gölet ve çevresinde bulunan insan uzuvlarıyla ilgili olarak tutuklanan kişi, Özcan Eren'i öldürdüğünü itiraf etti.

27.03.2020 22:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 22:04
Manisa'da bulunan insan uzuvlarıyla ilgili tutuklanan kişi suçunu itiraf etti
Manisa 'nın Soma ilçesinde iki gölet ve çevresinde bulunan insan uzuvlarıyla ilgili olarak tutuklanan kişi, Özcan Eren'i öldürdüğünü itiraf etti.
Tutuklu olduğu cezaevinde yeniden ifade vermeyi kabul eden M.T'nin ifadesi SEGBİS aracılığıyla alındı.
M.T'nin Özcan Eren'i öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.
Olay
Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında 14 Mart'ta bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (44) tutuklanmıştı.
Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.
Sevişler Baraj göleti ve çevresinde 4 gün süren arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar, Aydıncık Barajı Göleti'nde de insan vücuduna ait 2 parça ve göletin kıyısında tekerlekli valiz bulunmuştu.
Tutuklu M.T.'nin bilgisayarında yapılan incelemelerde "Ceset suda ne kadarda bozulur" şeklinde internet aramaları yapıldığı iddia edilmişti.
Özcan Eren'in babası İsmail Eren de çıkan parçaların oğlunun bedenine ait olduğuna emin olduklarını belirtmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Manisa, Soma, Güncel

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