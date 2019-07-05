05.07.2019 17:05
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Manisa'da 'Bylock' kullanan öğretmen tutuklandı

Manisa

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan özel bir okulda öğretmenlik yaptığı ve Bylock kullandığı tespit edilen öğretmen tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan özel bir okulda öğretmenlik yaptığı ve Bylock kullandığı tespit edilen öğretmen tutuklandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon düzenlendi. FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında kapatılan özel bir okulda öğretmenlik yaptığı tespit edilen H.Ç., İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ikamet ettiği evinde yakalandı. Gözaltına alınmasının ardından ifadesi alınan H.Ç., daha sonra mahkemeye çıkarıldı. Örgütün haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen ve konuşmalarına ulaşılan H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - MANİSA
Kaynak: İHA
Manisa, Kula, 3. Sayfa

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