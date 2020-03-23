Manisa'da cadde ve sokaklar köpüklü suyla yıkandı
Manisa'nın merkez Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
23.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:31
Manisa 'nın merkez Şehzadeler ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri önlemleri kapsamında cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kentin en işlek caddeleri 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi ve bağlaNtılı sokaklar su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla yıkandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, insan sağlığı açısından büyük tehdit haline gelen koronavirüsle ilgili dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, kentin en işlek caddeleri 8 Eylül Caddesi, İzmir Caddesi ve bağlaNtılı sokaklar su tankerlerinden sıkılan köpüklü suyla yıkandı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, insan sağlığı açısından büyük tehdit haline gelen koronavirüsle ilgili dezenfekte çalışmalarının aralıksız süreceğini söyledi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Şehzadeler, Manisa, Güncel