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Manisa'da ceza infaz kurumlarında koronavirüs önlemleri

Manisa'daki ceza infaz kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı.

08.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:44
Manisa'da ceza infaz kurumlarında koronavirüs önlemleri
Manisa 'daki ceza infaz kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli başkanlığında düzenlenen toplantının ardından yapılan açıklamada 3 Nisan'dan itibaren ildeki ceza infaz kurumlarında izole çalışma düzenine geçildiği hatırlatıldı.
Tutuklu ve hükümlülerin salgın hakkında bilgilendirildiği, kullanım alanlarında yeteri kadar temizlik malzemesinin bulundurulmasının sağlandığı, tüm taşıtların ve kapalı ortamların dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli aralıklarla sürdürüldüğü, giriş ve çıkışlarda ateş ölçümü yapıldığının kaydedildiği açıklamada cezaevi personelinin de 15 gün görevde 15 gün karantinada kalma yöntemi ile çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.
Alınan tedbirler kapsamında Manisa E Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelinin Yunusemre MTAL, Manisa T Tipi Ceza İnfaz Kurumu personelinin Manisa Fen Lisesi ve Manisa Açık Ceza İnfaz Kurumu personelinin de Merkez Efendi Anadolu İmam Hatip Lisesi yurtlarına yerleştirildiği belirtilerek bu süreçte özveriyle evlerinden 1 ay uzak kalacak çalışanlara teşekkür edildi.
Öte yandan Başsavcı Ahmet Çiçekli'nin de alınan tedbirleri yerinde görmek ve personelin ihtiyaçlarını tespit etmek üzere karantina yurtlarını ziyaret ettiği bildirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Çiçekli, Manisa, Güncel
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