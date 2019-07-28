Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan kişi yakalandı.28.07.2019 16:01
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 5 ayrı suçtan aranan ve cezaevi firarisi olan kişi yakalandı.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Kontrolde yakalanan S.S.'nin (34) 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
S.S. polisteki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.
Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
Kontrolde yakalanan S.S.'nin (34) 5 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.
S.S. polisteki ifadesinin ardından cezaevine gönderildi.
Sarıgöl, Manisa, Güncel
Kaynak: AA