Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

Manisa
'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çobanisa Jandarma
Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde bulunurken 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan Bakıcılar, kovalamaca sonucu yakalandı.
Bakıcılar'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.