Haberler » Güncel » Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı - Haber

Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı

Manisa'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

05.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:54Manisa'da cezaevi firarisi yakalandı
'da cezaevi firarisi, 18 ay sonra jandarma ekiplerince saklandığı evde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çobanisa Komutanlığı ekipleri, "basit yaralama", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlardan açık cezaevinde bulunurken 18 ay önce kaçan Necip Bakıcılar'ın (32) Şehzadeler ilçesi Karaoğlanlı Mahallesi'ndeki yengesinin evinde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan Bakıcılar, kovalamaca sonucu yakalandı.
Bakıcılar'ın işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği bildirildi.

Uyuşturucu Ticareti, Jandarma, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
13:57  5 Şubat Laiklik ilkesinin kabulünün 83. yıl dönümü! Laiklik nedir? Atatürk'ün laiklikle ilgili sözleri...
13:51  Şans Topu ne zaman çekiliyor? 973. hafta Şans Topu sonucu
13:44  Sayısal Loto ne zaman çekiliyor? 5 Şubat Sayısal Loto çekilişi (MPİ Canlı Çekiliş İzle)
5.02.2020 16:00:21