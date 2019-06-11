Manisa'da çiftlikteki cinayete 3 tutuklama (2)

2 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın (43), 3 gün önce darbedilip, el ve ayakları bağlandıktan sonra başından av tüfeğiyle vurularak, öldürülmesi olayına karıştıkları belirlenen, Alaşehir ilçesinde saklandıkları dağlık alandaki evde yakalanan şüphelilerden bugün adliyeye sevk edilen A.Ç. ve S.D. de tutuklandı. Tutuklananların sayısı 3'e yükselirken, diğer şüpheli K.C.Y. (23) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cemil SEVAL/MANİSA,

Kaynak: DHA