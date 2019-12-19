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Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesine çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

19.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 19.12.2019 20:02 Manisa'da çıkan bıçaklı kavgada baba öldü, oğlu ağır yaralandı
'nın ilçesine çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Caferbey Mahallesi'nde M.A. (27) ile husumetli olduğu öne sürülen Yusuf (48) ve oğlu Hasan Ocak (19) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.A, baba ve oğlunu bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan baba Ocak, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Aynı hastanede tedavi altına alınan ağır yaralı Hasan Ocak'ın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan katil zanlısı ise bir süre sonra jandarma ekiplerince yakalandı.

Hasan Ocak, Salihli, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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