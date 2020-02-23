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Manisa'da cinayet anı ve polisle çatışma güvenlik kamerasına yansıdı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokak ortasında işlenen cinayet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

23.02.2020 00:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:42Manisa'da cinayet anı ve polisle çatışma güvenlik kamerasına yansıdı

'nın ilçesinde sokak ortasında işlenen cinayet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Vurulan şahıs yerde kıvranırken, olay yerinden kaçmaya çalışan saldırgan şahsın polisle girdiği silahlı çatışma da saniye saniye kaydedildi.


Manisa'nın Turgutlu ilçesi Altay Mahallesi Keçeciler Sokak'ta bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, cinayet zanlısı Mustafa D.'nin husumetli olduğu Hüsnü Balmumcu'yu silahıyla bacağından vurduktan sonra yerde kanlar içinde yatarken tekmelediği görülüyor. Bir süre sonra beraberindeki yeğeni Döne Ü. ile birlikte arabasına binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Mustafa D., olay yerine gelen sivil polislerle silahlı çatışmaya girdi. Her iki taraftan sarılan ve kaçamayacağını anlayan Mustafa D. ve beraberindeki Döne Ü. arabadan inerek polis ekiplerine teslim olması da güvenlik kamerasına yansıdı.


Olayda bacağından vurulan ve çok fazla kan kaybeden Hüsnü Balmumcu, 112 Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Polis, olayla ilgili olarak Mustafa D. ile yeğeni Döne Ü.'yü gözaltına aldı. - MANİSA


Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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