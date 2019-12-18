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Manisa'da çocukların yabancı cisim yutması olaylarıyla ilgili bilgilendirme açıklaması

Manisa Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada anne ve babaların çocukların yabancı cisim yutması olaylarına karşı alması gereken tedbirler anlatıldı.

18.12.2019 16:08 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:08Manisa'da çocukların yabancı cisim yutması olaylarıyla ilgili bilgilendirme açıklaması
Şehir Hastanesi'nden yapılan açıklamada anne ve babaların çocukların yabancı cisim yutması olaylarına karşı alması gereken tedbirler anlatıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Çocuk Cerrahisi Operatörü Dr. Olgaç Fazlı, en fazla 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocuklarda karşılaşılan yabancı cisim yutma vakalarının daha büyük yaş gruplarında kaza sonucu rastlandığını, açıklanamayan kusma, iştahsızlık, tükürüğünü yutamama veya öksürükte bu olasılığın göz ardı edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Çocukları yabancı cisimlere bağlı sorunlardan korumanın yolunun çocukların hareketlerini kısıtlamak değil tehlikeli cisimleri çocuklardan uzaklaştırmak olduğunun altını çizen Fazlı, şu ifadeleri kullandı:
"Küçük çocuklar her şeyi ağızlarına götürdüklerinden oyuncak seçiminde dikkatli olunmalıdır ve 3 yaşından küçük çocuklara bu tarz oyuncaklar verilmemelidir. Evde bulunan kuru yemişler ortalıkta bırakılmamalı ve 1 yaş altı çocuklara yedirilmemelidir. Çocuklara oynaması için bozuk para, disk şeklinde pil veya bu tür pillerin kullanıldığı oyuncaklar verilmemelidir. İlkokul çocukları için okul eşyaları riskli olduğundan bu yaş grubundaki çocuklara bunların ağza alınmamasını anlatmak gereklidir. Çocukların ağzında bir yabancı cisim görüldüğünde onu korkutmadan panik yaratmadan ağzından almak gerekir."

Şehir Hastanesi, Manisa, Anne, Sağlık

Kaynak: AA

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