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Manisa'da darp iddiası

Manisa'da bir kişi, internetten tanıştığı kadının akrabaları olduğu iddia edilen kişiler tarafından darbedildi.

07.09.2019 12:12 Manisa'da darp iddiası
Manisa'da bir kişi, internetten tanıştığı kadının akrabaları olduğu iddia edilen kişiler tarafından darbedildi.
Alınan bilgiye göre, Şehzadeler İlçesinde yaşayan Ö.K, internetten tanıştığı E.K. ile buluşmak için gittiğinde akrabaları olduğu iddia edilen 4 kişi tarafından darbedildi.
Fotoğrafları çekilerek tehdit edilen ve para istenen Ö.K, polise şikayette bulundu.
Manisa İl Emniyet Müdürülüğü ekiplerince gözaltına alınan A.K, İ.U, S.G. ile E.K. işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Şüphelilerden Ü.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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