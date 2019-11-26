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Manisa'da dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün bir dere yatağında bulunan erkek cesedinin 28 yaşındaki Afganistan uyruklu Mojibullah Azizi'ye ait olduğu tespit edildi.

26.11.2019 11:12 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:12Manisa'da dere yatağında bulunan cesedin kimliği belirlendi
'nın ilçesinde dün bir dere yatağında bulunan erkek cesedinin 28 yaşındaki uyruklu Mojibullah Azizi'ye ait olduğu tespit edildi.
Jandarma ekipleri, cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi yönündeki çalışmalarını tamamladı. Cesedin Mojibullah Azizi'ye ait olduğu belirtirken, Azizi'nin darbedilip işkence gördüğü ve cesedinin dere yatağına atıldığının değerlendirildiği öğrenildi.
İlçeye bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki bir dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirmiş, sağ kolunun bulunmadığı belirtilen ceset Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Afganistan, Şehzadeler, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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