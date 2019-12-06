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Manisa'da dereye devrilen otomobildeki muhtar öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, yaşamını yitirdi.

06.12.2019 00:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 01:22Manisa'da dereye devrilen otomobildeki muhtar öldü
'nın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Sarıçam Mahallesi Muhtarı Osman Kabaklıoğlu, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Kabaklıoğlu'nun kullandığı 45 UA 0148 plakalı otomobil, Tekeller-Üçpınar Mahallesi yolundaki "Sarma Köprüsü" üzerinde kontrolde çıkarak, dereye devrildi.
Bölgede devriye görevi yapan jandarma ekiplerinin fark etmesiyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan muhtar Kabaklıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Kabaklıoğlu'nun cenazesi Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yunusemre, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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