Manisa'da dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Manisa
'nın Köprübaşı
ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeregiren deresinden yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye
ekipleri, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğü belirlenen yavru köpeği kurtarmak için halat yardımıyla dereye indi. Ekipler tarafından kurtarılan köpek yukarı çıkarıldı.
Köprübaşı Belediyesi ekiplerince yapılan kontrolde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.