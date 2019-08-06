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Manisa'da dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

06.08.2019 08:37 Manisa'da dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde düştüğü derede mahsur kalan yavru köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeregiren deresinden yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre yükseklikten düştüğü belirlenen yavru köpeği kurtarmak için halat yardımıyla dereye indi. Ekipler tarafından kurtarılan köpek yukarı çıkarıldı.
Köprübaşı Belediyesi ekiplerince yapılan kontrolde köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Mahalle sakinleri, köpeği kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Köprübaşı, İtfaiye, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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