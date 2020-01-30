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Manisa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

30.01.2020 19:08 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:08Manisa'da devrilen otomobildeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı
'nın ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, İ.Ö'nün (21) kullandığı 07 AIH 720 plakalı otomobil, Denizli- kara yolunun Ahmetağa Mahallesi yakınlarında yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan B.Ö. (54), E.K. (30), H.Ö. (50), O.K. (8), A.K. (3) yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan E.K, buradaki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Alaşehir, Denizli, Sarıgöl, Manisa, Güncel

Kaynak: AA

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